Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині тутешні правоохоронці проводять розслідування в ході кримінального провадження за ст.158 КК України, що передбачає відповідальність за фальсифікацію виборчих документів.
А напередодні – у день голосування до Краматорського відділу Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінований автомобіль, що припаркований у центрі міста. Трохи пізніше фахівці піротехнічної служби не підтвердили факт мінування згаданого автомобіля «Ауді 6», але у салоні поліцейські виявили кілька сотень ксерокопій бюлетенів із відмітками за одного з кандидатів у Президенти України. Зараз продовжується перевірка походження документів та встановлення їх власників.