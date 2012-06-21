Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Запальні пісні й танці народного циганського сімейного ансамблю «Чорний жемчуг» не залишають глядачів байдужими уже понад тридцять років. Тож обласні заходи з нагоди Дня ромської культури за його участі – це завжди яскрава подія для глядачів.
Як повідомляє обласне управління культури, ансамбль «Чорний жемчуг» наразі є єдиним на підконтрольній українській владі території області. Колектив був створений ще у 1986 році. Уже багато років його незмінним керівником є Маргарита Миколаєнко, ансамбль «Чорний жемчуг» бере участь в міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях і конкурсах, є дипломантом Міжнародного фольклорного фестивалю «Обухівський ярмарок».
Артисти живуть активним творчим життям свого рідного міста Кремінна, не стало виключенням і свято «День ромської культури».