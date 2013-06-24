Реформування процесу проходження військово-лікарських комісій обговорили на нараді в Уряді під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Були присутні представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства цифрової трансформації, народні депутати, представники Офісу Президента й інші. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мета Уряду — максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Учасники наради визначили план дій щодо реформування ВЛК. Експертна група також представила свої напрацювання, визначені за підсумками попередньої наради. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

Вже у квітні пропонується розпочати пілотний проект із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.

Крім того, МОЗ надало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Денис Шмигаль відзначив, що це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет.