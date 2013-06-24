У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 р. видано 8613 кредити на загальну суму 24,396 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 1 травня 2022 р. 23 банки-кредитори обслуговують 8503 кредити на суму 24,046 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 15,178 млрд грн. Це близько 50% від загального ліміту наданих гарантій (30,224 млрд грн).

При цьому, в квітні поточного року укладено 3115 кредитних договорів на суму 13,187 млрд грн із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 10,138 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що на сьогодні обслуговуються на портфельній основі лідирує АТ КБ «Приватбанк» – 5467 кредитів на загальну суму 7,481 млрд грн, що складає 63% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» – 1686 кредитів на загальну суму 5,219 млрд грн (відповідно – 93% від ліміту).

Найбільшим попитом програма користується в Одеській області, де загалом видано 661 кредит на 2,029 млрд гривень. У Дніпропетровській області таких кредитів видано 842 на 1,807 млрд грн, у Києві – 482 на 1,641 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах: