У Латвії у понеділок, 9 травня, приспустили прапори в пам'ять про українців, які загинули під час агресії росії в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у Tвіттері.

«Прапори приспущені сьогодні в Латвії, ми оплакуємо всіх українців, які загинули під час російської агресії проти України», - написав він.

Рінкевич також додав, що латвійці направляють тепло своїх сердець мамам і татам, сестрам і братам, дочкам і синам, які втратили своїх близьких.

«Ми переможемо», - зазначив він.

24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Вони знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни світу застосували санкції проти країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.