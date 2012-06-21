В області жодне поштове відділення в період оголошеного карантину не закрилося — усі працюють в штатному режимі. Кількість послуг урізноманітнюється за рахунок проведення різних акцій.
Днями у п'ять лікарень Луганщини, які визнані опорними, в рамках благодійної акція «Укрпошти» з безоплатної доставки ліків і засобів захисту передано вже 479 відправлень від громадських організацій та людей, які вирішили надати допомогу медикам у боротьбі з епідемією коронавірусу.
«Таким чином кожен громадянин України може підтримати інфікованих земляків, які знаходяться на лікуванні», — зазначила директорка Луганської філії АТ «Укрпошта» Ілона Моїсеєва, презентуючи акцію.
За її даними, наразі споживачі послуг також активно цікавляться можливістю викликати поштовика до свого помешкання та замовити йому продукти й товари, які є в асортименті Укрпошти.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»