За оперативними даними Державної казначейської служби України, у липні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,6 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

—податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 35,4 млрд грн (зібрано 35,4 млрд, відшкодовано 0,6 млн грн);

—податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 20,2 млрд грн;

—податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 13,3 млрд грн;

—акцизного податку — 7,8 млрд грн;

—податку на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн;

—рентної плати за користування надрами — 3,6 млрд грн;

—ввізне та вивізне мито — 1,9 млрд гривень.

Також у липні до загального фонду державного бюджету надійшло 80,4 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у липні 2022 року становили 34,3 млрд гривень.

Суттєві зміни в надходженнях у липні податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, податку на прибуток підприємств та митних платежів, зокрема були зумовлені такими чинниками:

—граничним строком сплати податків та зборів (не пізніше 31 липня 2022 року) для платників податків, які мали змогу своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, але не дотримувалися їх і звільнялися від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків відповідно до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України;

—скасуванням з 1 липня 2022 року окремих пільг з оподаткування товарів, що ввозять платники єдиного податку, а також транспортних засобів, що ввозять громадяни.

Із початком війни з рф державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. Першочергове фінансування видатків цього року спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, які забезпечують підтримку життєдіяльності населення.

За оперативною інформацією ДКСУ, за січень — липень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1218,0 млрд грн, зокрема загального фонду — 1147,7 млрд грн, або 80,7% розпису звітного періоду. У липні 2022 року касові видатки державного бюджету було здійснено в обсязі 182,5 млрд грн, зокрема загального фонду — в сумі 174,5 млрд грн, або 94,9% розпису липня.

За січень — липень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 412,0 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 411,3 млрд грн порівняно із запланованим розписом загального фонду на січень — липень 2022 року дефіциту в сумі 743,4 млрд гривень. У липні фактичний дефіцит державного бюджету становив 3,7 млрд грн, зокрема загального фонду — 4,8 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — липень 2022 року становили 613,8 млрд грн, або 115,6 % запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 402,1 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 44,2 млрд грн (1066,1 млн дол. США та 388,3 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 344,5 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національним банком України — 255,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 211,7 млрд грн, зокрема:

—1,0 млрд грн (34,5 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

—1,2 млрд грн (40,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

—0,4 млрд грн (15,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

—0,1 млрд грн (5,4 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

—41,3 млрд грн (1,4 млрд дол. США) від Міжнародного валютного фонду в межах додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

—37,1 млрд грн (1,2 млрд євро) позики ЄС у межах нового пакета екстреної макрофінансової допомоги;

—8,5 млрд грн (257,0 млн євро) позики ЄІБ у межах проєкту щодо основного кредиту для МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації (APEX);

—14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) позики МБРР у межах проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення»;

—2,7 млрд грн (91,2 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Друге додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

—12,6 млрд грн (382,0 млн євро) позики ЄІБ у межах проєкту «Основний кредит для аграрної галузі»;

—9,7 млрд грн (300,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

—3,5 млрд грн (120,0 млн дол. США позики МБРР у межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

—11,5 млрд грн (392,8 млн дол. США) позики уряду Канади;

—4,8 млрд грн (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW), проєкт «ММСП — Фінансування COVID-19»;

—0,7 млрд грн (22,2 млн євро) позики Міжнародної асоціації розвитку (підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні);

—0,7 млрд грн (24,6 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Додаткове фінансування Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

—0,2 млрд грн (7,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;

—0,9 млрд грн (30,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

—13,1 млрд грн (424,6 млн євро) позики МБРР у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

—2,9 млрд грн (99,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження (проєкт ЗВ)»;

—4,7 млрд грн (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (проєкт «Надзвичайна економічна програма для України»);

—22,8 млрд грн (585,8 млн канадських доларів) позики уряду Канади;

—17,0 млрд грн (78,0 млрд японських єн) позики від Японського агентства міжнародного співробітництва (на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень — липень 2022 року становили 260,9 млрд грн (99,6% плану), платежі з обслуговування — 89,7 млрд грн (97,3% плану).

Міністерство фінансів України