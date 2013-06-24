З початку 2022 року Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 86,4 млрд грн, що становить 83,5 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 9,5 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;

освітню субвенцію перераховано в сумі 63,9 млрд грн, або 100 % до розпису.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У липні 2022 року місцеві бюджети отримали 6,3 млрд грн трансфертів.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування залишилась реверсна дотація, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу, в обсязі 899 млн гривень.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень – липень 2022 року збільшились

на 60,8 млрд грн, або в 2,1 раза і станом на 01.08.2022 становлять 117,2 млрд гривень.

Збільшення залишків коштів відбулось у всіх регіонах України.