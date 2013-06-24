У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд гривень. Це близько 65 % від загального ліміту наданих гарантій (47,7 млрд гривень).

У липні укладено 651 кредитний договорів на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 млрд гривень.

З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 серпня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк»: 13 461 кредит на загальну суму 22,2 млрд грн, що становить 63 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 777 кредитів на 10,8 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 947 кредитів на 9,9 млрд (69 % від свого ліміту).

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2 354 кредити на загальну суму 8,3 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 560 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Львівській – 1 686 кредитів на 4,9 млрд грн;

у Київській – 1 257 кредитів на 4,2 млрд грн;

в Одеській – 1 229 кредитів на близько 4 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: