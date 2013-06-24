Від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 988,1 млрд гривень. У липні видатки становили 174,9 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 серпня 2022 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 386,6 млрд грн (у липні — 81,7 млрд грн) — оплата праці з нарахуваннями, або 39,1% загального обсягу видатків за період із 24 лютого. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд гривень (у липні — 62 млрд грн);

— 234,6 млрд грн (у липні — 42 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, або 23,7% обсягу видатків. У тому числі:

— 135,1 млрд грн — для підтримки Збройних сил України: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

— 62,2 млрд грн Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

— 214,2 млрд грн (у липні — 38,9 млрд грн) — соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% загального обсягу видатків. У тому числі:

— 89,4 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

— 66,1 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики України деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

— 30,4 млрд грн — допомога в межах програми «єПідтримка».

— 65,2 млрд грн (у липні — 3,1 млрд грн) — обслуговування державного боргу, або 6,6% загального обсягу;

— 64,1 млрд грн (у липні — 6,5 млрд грн) — трансферти місцевим бюджетам, або 6,5% загального обсягу.