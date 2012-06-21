Смертельну знахідку виявив 17-річний мешканець одного із сіл Краснопільського району на Сумщині.
Як поінформував відділ комунікації ГУНП в Сумській області, шукаючи металобрухт за допомогою спеціального пристрою, в одному із лісових ярків поблизу населеного пункту в поліетиленовому пакеті юнак знайшов два… реактивні протитанкові гранати в цілком боєздатному стані.
Про свою знахідку хлопець спершу повідомив матері, аби та зателефонувала правоохоронцям. Слідчо-оперативна група та спеціалісти-піротехніки негайно прибули на місце, вилучили небезпечну знахідку і відправили її на експертизу.
За словами юнака, його металошукач відреагував на пакет, притрушений осіннім листям. Роздивившись зблизька, збагнув, що без допомоги військових тут не обійтися.
Зараз правоохоронці з’ясовують, звідки могли взятися дві РПГ-22 у безлюдному місці і хто їх власник. А водночас відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).
Адже разом дві гранати мають потужність, еквівалентну кілограму тротилу. Не доведи, Боже, але якби вони спрацювали, то в радіусі щонайменше півтори сотні метрів від убивчих осколків ніщо живе не змогло б уціліти.