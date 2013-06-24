У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 17 614 кредитів на загальну суму 57,46 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 1 грудня 2022 року 27 банків-кредиторів обслуговують 15 611 кредитів на суму 50,24 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,55 млрд гривень. Це близько 82% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд гривень).

При цьому у листопаді поточного року укладено 936 кредитних договорів на суму 3,24 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує АТ КБ «Приватбанк» – наразі обслуговується 10 863 кредити на загальну суму 16,83 млрд грн, що становить 94% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» – 1 979 кредитів на загальну суму 7,93 млрд грн (відповідно – 89% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів у Дніпропетровській області обслуговується 1 384 кредити на 3,3 млрд грн, у Одеській області, де обслуговується 1 100 таких кредитів на 3,77 млрд гривень, у Кіровоградській – 767 кредитів на 3,23 млрд грн та у Києві – 857 кредитів на 3,41 млрд гривень.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

- сільське господарство – 6 969 кредитів на 33,48 млрд грн;

- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 5 287 кредитів на загальну суму 8,71 млрд грн;

- переробної промисловості – 1 318 кредитів на 4,94 млрд гривень.