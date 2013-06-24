За оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

o податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,8 млрд грн;

o податку на прибуток підприємств – 23,6 млрд грн;

o податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,7 млрд грн;

o податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 12,0 млрд грн (зібрано 25,6 млрд, відшкодовано – 13,6 млрд грн);

o рентної плати за користування надрами – 5,8 млрд грн;

o акцизного податку – 5,5 млрд грн;

o ввізного та вивізного мита – 2,7 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у листопаді 2022 року становили 39,0 млрд гривень.

За оперативною інформацією ДКСУ за січень-листопад 2022 року касові видатки державного бюджету становили 2292,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2078,8 млрд грн, або 86,8% від розпису звітного періоду. При цьому, у листопаді 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені в обсязі 312,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 260,5 млрд гривень.

За січень-листопад 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 807,5 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-листопад 2022 року дефіциту у сумі 1281,9 млрд гривень.

У листопаді фактичний дефіцит державного бюджету становив 170,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 163,3 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2022 року склали 1097,6 млрд грн або 77,0 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 593,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 65,2 млрд грн (1601,1 млн дол. США та 926,4 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 541,0 млрд грн, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 370,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 504,1 млрд грн, зокрема:

237,3 млрд грн (6,7 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;

88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

47,1 млрд грн (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) позики уряду Канади;

20,6 млрд грн (0,6 млрд євро ) позики МБРР та МАР в рамках проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

18,2 млрд грн (0,5 млрд євро ) позики МБРР в рамках Третього додаткового фінансування проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

17,0 млрд грн (78,0 млрд яп. єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) позики МБРР в рамках проекту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;

12,6 млрд грн (382,0 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі»;

9,7 млрд грн (300,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

8,5 млрд грн (257,0 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту Проект щодо осн. кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX);

7,6 млрд грн (200,0 млн євро) позики уряду Італії;

4,8 млрд грн (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект «ММСП – Фінансування Covid-19»;

4,7 млрд грн (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект надзвичайна економічна програма для України;

3,5 млрд грн (120,0 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

3,2 млрд грн (111,7 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";

2,9 млрд грн (99,0 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження (Проект ЗВ)»;

1,6 млрд грн (54,6 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;

1,2 млрд грн (40,0 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

1,0 млрд грн (34,5 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України";

0,2 млрд грн (7,0 млн дол. США) позики МБРР в рамках проекту Додаткове фінансування Проекту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2022 року склали 397,4 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування – 149,6 млрд грн (89,9% плану).