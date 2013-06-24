В рамках роботи Уряду щодо надання допомоги постраждалим від збройної агресії рф проти України та відповідно до Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, яка підписана Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, 26-27 червня 2022 року відбулася робоча поїздка Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко за участю представників Фонду народонаселення ООН в Україні до м. Львова та Львівської області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою цього візиту була підготовка до створення разом з Львівською ОВА при підтримці ФНООН центру допомоги врятованим від війни та насильства, який надаватиме консультації і допомогу тим громадянам та громадянкам, які виїхали із зони бойових дій чи окупованих територій. Важливість відкриття такого центру полягає в тому, що він має забезпечити «точку входу» до системи комплексної спеціалізованої підтримки - психологічної, соціальної, юридичної, медичної постраждалим від сексуального насильства, скоєного російськими військовими в Україні.

Під час поїздки відбулися робочі зустрічі із заступником керівника Львівської обласної військової адміністрації Іваном Собком, керівниками відповідальних структурних підрозділів Львівської ОВА, представниками органів місцевої влади та представниками неурядових організацій «Жіночі перспективи» та «Батерфляй».

Представники делегації та керівництво області відвідали Львівський обласний гуманітарний штаб, Відділення з надання притулку жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства, Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській області (м. Трускавець), Денний центр та Кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства при Міському центрі соціальних служб міста Дрогобич, створених за рахунок субвенцій з державного бюджету міським бюджетам, спрямованих на протидію домашньому насильству у 2021 році, Притулок для жінок та дітей ВПО, створений ГО «Жіночі ініціативи» за підтримки місцевого бізнесу та міжнародних партнерів.

Крім того, відбулися робочі наради з керівницею Структури ООН Жінки в Україні Ерікою Квапіловою, делегацією депутатів Європарламенту на чолі з ініціаторкою та авторкою резолюції з протидії СНПК Гьодель Лікенс, представницями громадської організації «Жіночі перспективи» та Коаліції НУО «Донеччина 1325», що надають допомогу ВПО та постраждалим від насильства.

За результатами візиту отримана підтримка з боку ОВА, визначені можливі локації розташування центру, організації та установи соціального захисту, які будуть включені в систему перенаправлення, сформована дорожня карта роботи з партнерськими організаціями.