Завдяки уряду Польщі у Львові облаштували прихисток для 1400 переселенців. Місто Лева з початку війни стало порятунком для мільйонів сімей, які з півдня та сходу, півночі й столиці рятувалися від російських «асвабадітєлєй». Одні орендували квартири, інші жили в готелях, але багато людей, хто не мав ні документів, ні грошей, мешкали у шкільних спортзалах або глядацьких залах закладів культури.

На допомогу міській раді Львова прийшов уряд Польщі. У квітні 2022 року польський прем’єр Матеуш Моравецький урочисто відкрив у Стрийському парку перше модульне містечко, розраховане на 350 мешканців. Воно складалося з 88 модулів-будиночків, окремо були кухні, санвузли, душові та пральні. Згодом аналогічні містечка розгорнули на вулиці Пулюя та на Сихові. Загалом в них розселили понад 1000 вимушених переселенців з різних регіонів України.

Хоч кожен модуль у містечках мав обігрівач, проживання в них розраховане на плюсову температуру. А з настанням холодів у Львові розгорнули четверте модульне містечко. Його облаштували на Сихові поблизу локації для переселенців «Маріяполіс» у межах співпраці Міністерства розвитку громад і територій України та польського уряду, а також за підтримки Фундації міжнародної солідарності.

Ці модулі більш адаптовані до проживання в зимовий період, бо всі зручності розміщено не в окремих приміщеннях, а всередині будиночків, що зберігає тепло. Сюди в січні почали переселяти мешканців з інших трьох містечок, і тепер цей процес завершено. Нове зимове модульне містечко компактно розгорнули поміж високих стін багатоповерхівок Сихівського масиву та соснового лісу. Воно найбільше з усіх у Львові й розраховане на 1400 місць. Наразі тут безплатно мешкають понад 750 людей.

Загалом на ділянці розміщено вісім двоповерхових будинків, кожен з яких складається з 80 модулів. Нині тут повністю заселено п’ять будинків, шостий — частково.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»