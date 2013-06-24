За оперативними даними Державної казначейської служби, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,2 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість зі ввезених на митну територію України товарів – 27,1 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 15,1 млрд грн (зібрано 21,7 млрд, відшкодовано – 6,6 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,0 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 7,4 млрд грн;

акцизного податку – 7,0 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 2,7 млрд грн;

ввізного та вивізного мита – 2,3 млрд гривень.

Окрім того, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у лютому 2023 року становили 36,8 млрд гривень.

У цілому до державного бюджету за січень-лютий 2023 року надійшло 284,0 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 236,6 млрд гривень.

За оперативними даними ДКСУ за січень – лютий 2023 року касові видатки державного бюджету становили 446,6 млрд грн, у тому числі загального фонду – 410,3 млрд грн, або 86,8% від розпису звітного періоду.

За перші два місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 161,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 172,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-лютий 2023 року дефіциту в сумі 326,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – лютий 2023 року становили 226,8 млрд грн, або 58,8 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 84,0 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 14,7 млрд грн (308,7 млн дол. США та 86,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 21,8 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 142,8 млрд грн, зокрема:

118,7 млрд грн (3,0 млрд євро) коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС від 16.01.2023;

18,2 млрд грн (498,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках Четвертого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

5,9 млрд грн (150,0 млн євро) позики МАР у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – лютий 2023 року склали 47,7 млрд грн (94,1 % плану), платежі з обслуговування – 12,6 млрд грн (100 % плану).