У січні-лютому 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 76,5 млрд грн, зокрема у лютому – 39,9 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.
Ці кошти було спрямовано:
- 45,3 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у лютому – 22,7 млрд грн;
- 16,7 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у лютому – 9,2 млрд грн;
- 10,6 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам, із них у лютому – 6 млрд грн;
- 3,9 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, із них у лютому – 2 млрд грн;
- 17,5 млн грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю, із них у лютому – 9,1 млн гривень.
«Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання перед громадянами та надає комплексну, ефективну та адресну підтримку соціально-незахищеним верствам населення. Адже люди мають бути соціально-захищеними та відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану», - прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.