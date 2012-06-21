У магазинах подешевшали овочі борщового набору. Картоплю продають по 7-9 грн/кг. Капуста коштує 5 грн, цибуля – 9-10, буряк – 10, морква – 13 грн/кг.
Помідори пропонують по 35-36 грн/кг. Огірки почали зростати в ціні. Коштують у середньому по 17 грн/кг.
Магазини масово торгують кавунами. Середня ціна - 13-15 грн/кг. Персики з Туреччини коштують 60 грн/кг. Вітчизняні яблука можна купити по 24 грн. Лохина подешевшала, кілограм пропонують по 150 грн. Деякі магазини продають розфасовану ягоду в пластикових боксах на 250 г. Коштують 49-65 грн/кг.
За місяць цукор додав 5-7 грн на кілограмі. Середня вартість – 28-31 грн/кг. Пляшка олії обійдеться в 68 грн. На початку липня її можна було купити за 50-65 грн, залежно від торгової марки.
Середня вартість яєць - 25 грн за 10 шт.
Традиційний споживчий кошик у серпні:
хліб білий - 15 грн;
хліб, нарізаний скибками - 17 грн;
батон - 13-14 грн;
куряче філе - 105 грн/кг;
свиняча вирізка - 157 грн/кг;
свинячий ошийок - 155 грн/кг;
фарш свинячий - 93 грн/кг;
молоко - 25 грн/л;
яйця курячі - 24-27 грн за 10 од. ;
тверді сири - 200-290 грн/кг;
ковбаси копчені - 30-55 грн за 100 г;
масло - 55-65 грн за пачку 200 г;
скумбрія свіжоморожена - 85 грн/кг;
макарони-павутинка й ріжки - 22-25 грн/кг;
гречка - 30-45 грн/кг;
пшоно - 9 грн/кг;
горох - 15 грн/кг;
борошно - 15 грн/кг;
рис - 22 грн/кг;
крупа пшенична - 9 грн/кг;
крупа ячмінна - 8 грн/кг.
У магазинах України ціни на соняшникову олію перевищили 70 грн за 900 мл. У європейських супермаркетах вона коштує вдвічі дешевше.
Ситуація з олією в Україні унікальна. В усьому світі ціна впала майже на 10 %. В Україні за рік ціна соняшникової олії зросла на 89%. Від початку року - на 59 %. За останній місяць на 3,8%.
На українському ринку всього декілька великих виробників. Тому спекулювати цінами просто. Про це розповів економіст Олег Пендзин.