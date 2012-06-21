Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На сесії Маріупольської міської ради депутати обговорили і затвердили форму фінансового заохочення для військових і поліцейських, які відзначилися під час виконання своїх службових обов’язків.
Відповідно до прийнятого рішення грошову винагороду отримають всього десять військовослужбовців та правоохоронців. Половина із них, тобто п’ятеро – військові, які свого часу були відзначені почесними нагородами «За заслуги перед містом і мужність при виконанні бойових завдань» отримають премії в розмірі 25 тисяч гривень. Також грошове заохочення адресоване трьом співробітникам Центрального відділу поліції ГУ НП України в Донецькій області, які успішно впоралися із розкриттям резонансного злочину (двоє – по 7 тисяч гривень, ще один – 3 тисячі гривень). І нарешті ще двох представників патрульної поліції відзначили грошовими винагородами у розмірі 6 і 3 тисячі гривень за умілі дії, що дозволити уникнути трагедії з малолітньою дитиною.
Отримавши повідомленні що на третьому поверсі будинку на підвіконні відкритого вікна безтурботно стрибає малий хлопчик, правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію. Насамперед з допомогою перехожих розташували ковдру на місці ймовірного падіння дитини, а далі один з поліцейських зумів непомітно дійти карнизом до вікна, після чого малюк вже опинися у цілковитій безпеці.