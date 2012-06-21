Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На сайті Маріупольської міської ради в Єдиному реєстрі місцевих петицій з’явилася ініціатива-вимога від тутешніх активістів – заборонити вилов і тим більш вбивство вуличних котів, яких також переконують визнати частиною екосистеми приморського міста.
Власне, маріупольці далеко не перші, хто продемонстрував подібне ставлення до хвостатих братів менших. Повноправною частиною міської екосистеми, представники якої мають право вільно жити і пересуватися у підвалах, на горищах тощо, вуличних котів визнали у багатьох країнах Європи, а в Україні це вже зробили мешканці Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя. А у Маріуполі на захист вусатих і хвостатих стали після того, як тут, на жаль, останнім часом почастішали випадки дуже жорстокого поводження з тваринами, позбавленими господарів і постійного місця проживання.
«Коти виконують дуже важливу функцію природної детаризації – знищують гризунів, які розносять чимало небезпечних інфекцій, а тому їм потрібно дозволити вільно пересуватися у місцях їхнього постійного перебування», – вважає автор петиції місцева активістка Галина Сухоручко.
На її переконання, оскільки ці вуличні тварини мають бути визнаними повноправними вільними жителями Маріуполя, у найближчому майбутньому потрібно внести відповідні зміни до правил благоустрою, утримання будинків та прибудинкової території. І, звичайно, слід заборонити вилов котів-безхатченків за винятком випадків, коли не обійтися без їх біологічної стерилізації чи вакцинації. А для того, аби надалі поголів’я котів у місті регулювалося, авторка ініціативи радить запланувати у міському бюджеті кошти на вже згадану стерилізацію та обов’язкову вакцинацію представників повноправної частини екосистеми Маріуполя.