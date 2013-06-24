У захопленому Маріуполі загарбники разом з колаборантами почали торгувати розкраденою гуманітарною допомогою.

Про це повідомив у Телеграмірадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Укрінформ.

«Маріуполь. Окупанти разом з колаборантами почали торгівлю розкраденою гуманітаркою. російською. Син псевдомера Іващенко Вадим Костянтинович, який взяв на себе функцію «решали» при владі, знайшов спільну мову з робітниками МЧС росії. Не без допомоги урзуфських колаборантів Івана Топузова та його спільниці – співмешканки Тетяни Бутяєвої. Тепер вони разом просто крадуть гуманітарку, що заходить від росіян, і потім реалізують через мережу підприємців», - написав Андрющенко.

Він пояснив, що реалізація йде через «своїх» торговців, яких попереджають, що в разі незгоди «поїдуть на підвал». Також до цього залучені депутат Маріупольського району Сергій Косенко – права рука сина Іващенка, та колишній голова Урзуфа Анатолій Аврамов.

Андрющенко також повідомив, що крім того, і працівники МЧС росії продовжують мародерства та крадіжки вже навіть по цілих будинках. Маріупольці повідомляють, що дивним чином всі російські МЧСники розраховуються виключно гривнею (іноді ще доларами та євро) і майже ніколи – рублями.

«Звідки в них гривня та валюта – зрозуміло. З домівок та квартир маріупольців. Взагалі ця окупаційна влада не втомлюються доводити, що не здатна робити нічого, окрім руйнування та мародерства», - наголосив радник мера.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Маріуполь на сьогодні без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Від початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тис. мирних жителів. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Йому загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.

Колаборанта Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили «мером» Маріуполя та створюють картинку «відновлення життя міста».