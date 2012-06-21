Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі стартує конкурс малих грантів, що має на меті підтримати місцеві антикорупційні проекти. Учасникам пропонують взяти участь, підготувавши програми, спрямовані на моніторинг діяльності місцевого самоврядування, реалізацію принципів прозорості і підзвітності органів влади, а ще на залучення молоді до пошуку інноваційних методів боротьби і запобігання корупції.
До конкурсу запрошуються обласні або міські неурядові, неприбуткові організації громадянського суспільства. Тематика проектів наступна: підтримка діалогу між місцевим громадянським суспільством, владою, бізнесом та іншими сторонами для реалізації державних реформ, антикорупційні кампанії і кампанії з підвищення обізнаності про антикорупційні інструменти, громадянська освіта для молоді і залучення молоді до пошуку інноваційних і креативних шляхів боротьби і запобігання корупції тощо.
Організатором конкурсу стала Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI), яка гарантує проектам-переможцям гранти: мінімальна сума, на яку може претендувати організація – 5 500 євро, максимальна – 7 500 євро.