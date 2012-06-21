Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
Відтепер жителі Маріуполя, отримуючи комунальні платіжки, вдивляються у цифри із значно кращим настроєм: тариф на опалення зменшили на 15%. Власне до можливих приємних змін люди почали готуватися ще в році минулому: голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко запевняв, що у 2020-му маріупольці платитимуть за опалення і гарячу воду менше коштів відразу на 24%.
Проте безпосередньо в місті на засіданні спеціальної комісії поки прийняли інше рішення. За словами директора ККП «Маріупольтепломережі» Дмитра Мірошниченка, у разі якщо зменшити теплий тариф відразу майже на чверть, комунальне підприємство може стати збитковим. «При застосуванні коефіцієнта 24% в повному обсязі збитки компанії за рік збільшилися б на 9 мільйонів і склали у розрізі року 197 мільйонів гривень. Саме тому нами були розглянуті кілька інших варіантів і введений коефіцієнт кореляції на рівні 15 відсотків», – розповідає він.
За розрахунками комунальників, після зниження тарифу жителі Маріуполя тепер зможуть економити щомісяця на опаленні свого житла: 130 гривень власники однокімнатних квартир, близько 200 гривень – двокімнатних. Фахівці запевняють, що це не остаточні зміни у платіжках, адже відбудуться також перерахунки в бік зменшення тарифу на гарячу воду. Та й нинішню скидку на 15% на місцевому рівні мають намір щомісяця коригувати.