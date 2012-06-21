Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі місцеві активісти беруться реалізувати перспективний проект виховання майбутніх свідомих виборців і молодих політиків. Саме так тут вирішили відреагувати на поки мляву активність тутешньої молоді у громадських процесах.
За словами керівника маріупольського проекту «Halabuda» Дмитра Чичери, у приморському місті насамперед вирішили політично «підкувати» сьогоднішніх підлітків, які через п’ять років вперше підуть на вибори Президента України та депутатів парламенту.
«Зараз ми розглядаємо варіант створення для них політичного інкубатора, щоб кожен із підлітків зміг дізнатися і краще зрозуміти, що таке політика, як вона працює, чим займаються міський голова і депутати, як формується бюджет», – каже він.
За попередніми намірами, бажаючим юним маріупольцям навіть запропонують можливість перевірити себе на практиці, наприклад, у ролі депутата міської ради, якому доводиться вирішувати безліч різноманітних справ. А в цілому проект виховання молодих політиків розрахований на перспективу: максимальне залучення підлітків до міського громадського життя дозволить виховати активних громадян, які у майбутньому, не виключено, стануть політиками.