У Маріуполі беруться висадити хвойні дерева на площі 25 гектарів, компенсувавши чималу кількість знищених у місті зелених насаджень. За словами начальника департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури міської ради Вадима Ісакова, вже визначено ділянки міської території, де влітку висадять дерева. Один із лісових масивів зеленітиме на площі 20 гектарів поблизу річки Кальчик, інший — на межі Кальміуського і Центрального міських районів. А фінансування проекту взяла на себе обласна влада: восени голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць повідомив про надання для висадження лісу в Маріуполі 2 мільйонів 400 тисяч гривень.
Заплановане озеленення — необхідна і важлива справа. Адже на недавній сесії Маріупольської міської ради активісти оприлюднили сумну «зелену» статистику: за період із 2016-го по 2018 рік у місті вирубали 7747 дерев, а висадили — 2400.