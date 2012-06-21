Інвестиційний форум RE: think. Invest in Ukraine, що відбувся в Маріуполі, став досить урожайним щодо реальних кроків для залучення істотних коштів для розвитку української економіки та соціальної сфери. Міжнародні інвестори підписали 12 меморандумів з регіонами України, вітчизняними підприємствами і компаніями, що дають змогу говорити про мільярди доларів інвестицій.
Звичайно, подальші перспективи розвитку отримав і прифронтовий Маріуполь. Під час панелі «Проєкти, які нас змінюють. Історії успіхів» генеральний директор COFCO Agri Ukraine Володимир Осадчук підписав меморандум про співпрацю для розвитку Маріупольського морського торговельного порту про залучення інвестицій обсягом 1,3 мільярда доларів, що дасть змогу збільшити вантажні потоки підприємства на 2,3 мільйона тонн.
Серед проєктів розвитку транспортної, медичної та соціальної інфраструктури Донбасу, над якими працюють міжнародні партнери, для жителів приморського міста дуже привабливий і перспективний проєкт очищення і підвищення якості питної води. Договір про спільну роботу для поліпшення водопостачання уклали міська влада Маріуполя та Посольство Франції в Україні. Уряд Франції готовий інвестувати в цей проєкт 64 мільйони євро, і завдяки цьому в недалекому майбутньому тут може з’явитися перше в державі сучасне підприємство з очищення питної води.