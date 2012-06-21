Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У мережі з'явився трейлер вестерна Клінта Іствуда «Чоловічі сльози». У картині 91-річний актор також виконав головну роль.

Трейлер опублікований на Youtube-каналі Warner Bros. Pictures. Дія картини, заснованої на однойменному романі американського драматурга Річарда Неша, розгортається в кінці 70-х років минулого століття.

Головний герой – колишній ковбой з важким минулим (Іствуд). Йому належить привезти з Мексики в Техас сина свого боса, але подорож виявляється складною і небезпечною.

Разом з Іствудом у вестерні знялися Дуайт Йокам, Едуардо Мінетті, Горас Гарсіа Рохас, Наталя Травен, Фернанда Уррехола та інші актори.

Прем'єра запланована на 17 вересня 2021 року. Вона пройде одночасно як в кінотеатрах, так і на платформі HBO Max.

Відзначимо, що останній раз Клінт Іствуд одночасно грав у постановці і керував нею в 2018 році. Йдеться про драму «Наркокур'єр».