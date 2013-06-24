Учасники Всеукраїнського Конгресу Фермерів, у межах ініціативи «Жнива перемоги», отримали 10 комбайнів на суму 2 млн євро. Техніка вже рушила на Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину, Полтавщину та Хмельниччину. Про це повідомляє прес-офіс Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Ми зможемо зекономити кошти під час збору врожаю, а отже фермери і громади отримають додаткові надходження. Неймовірно вдячні за цю ініціативу всім причетним. Сподіваємося, це тільки перший крок і чекаємо наступних, бо аграрний фронт нині так само важливий для країни та продовольчої безпеки, як і військовий», – наголосив голова Всеукраїнського Конгресу Фермерів Іван Слободяник.

Нагадаємо, між Благодійним Фондом «Жнива Перемоги» та Міністерством аграрної політики та продовольства підписано Меморандум про співпрацю в напрямку допомоги українським аграріям!

Голова Всеукраїнського Конгресу Фермерів зазначив, що проект, над яким працювали більше 4-ох місяців, вийшов на фінальну стадію. Завдяки Благодійнику Howard G. Buffett, яким у відповідь на безпрецендентну агресію російської федерації по аграрному сектору України надано допомогу у вигляді сільськогосподарської техніки, в наших фермерів є підтримка та допомога по збору такого цінного, складного цьогорічного врожаю!