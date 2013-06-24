З 1 червня 11 389 аграріїв залучили 12 млрд 845 млн грн кредитів, у тому числі за програмою портфельних гарантій 80 % – 494 млн 281 тис грн. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (2 млрд 340 млн грн), Вінницька (1 млрд 694 млн грн), Хмельницька (1 млрд 120 млн грн), Кіровоградська (943 млн грн), та Полтавська (747 млн 203 грн) області.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надані: «Райффайзен Банк» (3 млрд 921 млн грн), «Ощадбанк» (2 млрд 54 млн грн), «Креді Агріколь банк» (1 млрд 894 млн грн), «ПриватБанк» (1 млрд 544 млн грн), «ПУМБ» (1 млрд 64 млн грн), «Укргазбанк» (1 млрд 7 млн грн), «Укрексімбанк» (608 млн 353 тис. грн).

У цілому за 2022-й рік станом на сьогодні вже 29 471 с/г товаровиробник залучив кредитів на суму 51 млрд 396 млн грн. З них під посівну кампанію до 1 червня – на суму в 38 млрд 551 млн грн.

«Саме аграрії під час війни отримали найбільший відсоток доступних кредитів – майже половину з загальної суми. Держава розуміє їх роль у забезпеченні стабільності нашої економіки, у гарантуванні внутрішньої та світової продовольчої безпеки, тому намагається підтримувати і фермерів, і агрогалузь у цілому, наскільки це можливо. За рахунок отриманих коштів українські фермери у цей складний час постійної турбулентності мають змогу зберегти робочі місця та підтримати діяльність своїх агропідприємств», – розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

З 1 червня приймання заявок на кредитування в рамках програми доступних кредитів відбувається за звичною формулою «5-7-9».

Загалом програма дозволяє стартапам та бізнесам отримати від 100 тис. до 50 млн грн на строк до п’яти років. Відсотки сягають від 0% до 9% залежно від залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Агробізнесу банки, як правило, пропонують спеціальні умови графіку погашення кредиту.