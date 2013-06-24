Із 1 червня по сьогодні українські банки виділили 8 534 аграріям та фермерам 9 млрд 187 млн грн, у тому числі за програмою портфельних гарантій 80 % – 443 800 грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (1 млрд 540 млн грн), Хмельницька (1 млрд грн), Кіровоградська (664 тис. грн), Вінницька та Полтавська (610 тис. грн) області.

Найбільші обсяги кредитування за цей час надійшли від: «Райффайзен Банк» (3 млрд 285 млн грн), «Ощадбанк» (1 млрд 714 млн грн), «Приватбанк» (1 млрд 179 млн), «Укргазбанк» (909 790 грн), «Укрексімбанк» (608 тис. грн).

Малі та середні с/г підприємці отримують кредитування на придбання основних засобів та покриття будь-яких витрат, пов’язаних із провадженням сільськогосподарської діяльності. Програма спрямована на створення робочих місць у підприємствах.

До 31 травня діяла спеціальна програма з пільгового кредитування для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2022 році. У межах неї аграрії могли залучити до 60 млн грн під 0 % річних, 80 % гарантувала держава. Загалом за період її роботи агропідприємці отримали 38 млрд 507 млн грн кредитів.

Із 1 червня прийом заявок на кредитування в рамках програми доступних кредитів відбувається за звичною формулою «5-7-9».

«Уряд та Міністерство аграрної політики та продовольства України чудово розуміють, наскільки важливою в умовах війни для аграріїв є можливість отримати пільгове кредитування. Тому ми працюємо над запуском нових кредитних ліній для аграріїв. А також очікуємо, що найближчим часом умови сплати тіла кредиту за пільговим кредитуванням буде подовжено з 6 до 12 місяців», – розповів Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Таким чином, у цілому за 2022-й рік 26 616 с/г товаровиробників залучили кредитів на суму 47 млрд 738 млн грн.