У цілому за 2022-й рік станом на сьогодні 34 496 аграріїв залучили кредитів на 63 млрд 659 млн грн. З них під посівну кампанію до 1 червня – на суму 38 млрд 551 млн грн. Із 1 червня по сьогодні – 25 млрд 108 млн грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80 % видано кредитів в обсязі 25 млрд 792 млн грн.

За минулий тиждень 870 аграріїв отримали кредитів на 1 млрд 151 млн грн.

Найбільше за минулий тиждень залучили аграрії Київської – 251 млн грн, Одеської – 145,2 млн грн, Львівської – 144 млн грн та Дніпропетровської областей – 107,7 млн грн,

Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період є: Київська (9 млрд 177 млн грн), Вінницька (6 млрд 793 млн грн), Кіровоградська (6 млрд 204 млн грн), Дніпропетровська (4 млрд 219 млн грн), Одеська (4 млрд 171 млн грн), Львівська (3 млрд 700 млн грн), Полтавська (3 млрд 506 млн грн), Чернігівська (3 млрд 382 млн), Волинська (3 млрд 341 млн грн), Хмельницька (3 млрд 232 млн грн) області.

Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.

Банки йдуть на суттєве спрощення умов отримання кредитів для аграріїв: це стосується пакета документів та різноманітних бюрократичних процедур, подекуди скасовують необхідність нотаріального завірення договорів застави. Працює ринок кредитування під заставу земельної ділянки.

Нагадаємо, Уряд затвердив порядок використання 1,5 млрд грн на підтримку малих і середніх фермерів та сільгоспвиробників.

Агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр.