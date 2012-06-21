Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві на суднобудівному заводі «Нібулон» на різних стадіях готовності перебувають три замовлення, серед яких одне із найбільших суден в історії підприємства та незалежної України – 140-метровий перевантажувач. Також триває будівництво третього буксиру проекту POSS-115. На судні тривають планові роботи, зокрема в машинному відділенні монтують трубопроводи та здійснюють гідравлічні випробування загальносуднових систем. Водночас розпочато виготовлення та встановлення труб систем обслуговування енергетичної установки, ведуться роботи з монтажу пристрою підйому ходової рубки, в якій йде підготовка до зашивки та встановлення пульта судноводіння.
Спеціалісти електромонтажної дільниці завершують підключення головного розподільного щита. Тим часом у житловій частині буксира встановлюються панелі зашиття, ведеться укладання кахельної плитки в санітарних блоках, на камбузі і в пральні. Четвертий буксир проекту POSS-115 є завершальним у черговій серії суднобудівних замовлень цього проекту, передбачених виробничою програмою на 2018-2019 роки. Тут встановлюється приварне насичення і вентиляція, розпочато виготовлення і монтаж труб під ізоляцію і зашиття. Разом із цим суднобудівники проводять підготовчі роботи до встановлення гвинто-рульових колонок та устаткування машинного відділення. Така активна реалізація суднобудівної програми компанії є, у свою чергу, позитивним сигналом для українських металургів. Уже в найближчі роки нібулонівський флот складатиме 100 суден, збудованих з українського металу та працюючих з українським екіпажем, під українським прапором на водних шляхах нашої країни.