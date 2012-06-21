Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У миколаївському сегменті фейсбуку з’явилося декілька нових загальнодоступних груп, які стали віртуальними альтернативами ринкам та базарам. Лише за три дні така група, як «продуктовий ринок Миколаєва он-лайн» зібрала понад 7800 учасників. Серед них – покупці та продавці, фермери та власники продуктових мереж, що поставляли свою продукцію на ринки. Група створена з метою допомогти та полегшити життя миколаївцям у зв’язку із закриттям продовольчих та інших базарів.
Учасники обмінюються інформацією про товари, ціни та спосіб доставки, публікують фото та номери телефонів. Причому продавці не підвищують ціни, а тримають їх приблизно на ринковому рівні. Найбільш затребувані молочні продукти, картопля, зелень, м’ясо та риба, продукти глибокої заморозки.
Одна з компаній, яка реалізує заморожені продукти в роздрібні магазини міста, оголосила про доставку цих продовольчих товарів населенню за оптовими цінами. Продавці масово пропонують безкоштовну доставку, попереджаючи покупців про наявність у них засобів захисту.
Також у групі покупці знаходять тих, в кого зазвичай звикли купляти товар на різних ринках міста, наприклад, дядю Вітю з м’ясом чи Олю з «молочкою». Такий віртуальний бізнес взаємовигідний для обох сторін. Малий бізнес зазнає менших втрат, ніж було би під час карантину, містяни економлять на покупках та зайвий раз не виходять з дому. Трохи меншою популярністю користується група з продажу непродовольчих товарів, у якій понад 500 учасників.