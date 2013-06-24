У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону.

«Вже зібрано і обмолочено 8% - 12,6 тис. т. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. т гречки», - заявив він.

За словами Висоцького, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза.

Він додав, що до кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам.

Висоцький зазначив, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.

«Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв», - сказав перший заступник міністра.

Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. т щорічно.

Нагадаємо, в Україні станом на 2 вересня сільськогосподарські виробники зібрали 25,8 млн тонн зерна з площі 6 млн 693 тис. га (60%) при врожайності 38,5 ц/га.