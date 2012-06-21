Українці можуть отримати цифровий COVID-сертифікат у "Дії". Однак, громадяни повинні враховувати, що інформація у додатку поки оновлюється і процес генерування документів може зайняти деякий час.

Про це на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сьогодні о 10:00 ми приєдналися до ЄС технічно, після того, як опублікували рішення. Тепер ми зможемо приймати громадян ЄС, перевіряти на кордоні дійсність європейських документів. Коли Play Market та App Store оновить нову версію "Дії" українці зможуть встановити сертифікат. Тому важливо при плануванні подорожі спиратися на інформацію МЗС і МОЗ. Бо є певні технічні речі, наприклад, застосунок оновлюється і це може зайняти кілька годин, або кілька днів», - сказав Федоров.

Щоб отримати COVID-сертифікат потрібно встановити застосунок "Дія" і перейти до розділу "Послуги", підписати електронним підписом.

Нагадаємо, що Європейський Союз з 20 серпня розпочне визнавати COVID-сертифікати, видані в Україні, Туреччині і Північної Македонії. Про йдеться в пресреліз Єврокомісії.

«Країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Україною, Північною Македонією, Туреччиною будуть прийматися в ЄС з 20 серпня 2021 рку на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС», – розповіли в ЄК.