У Міністерстві економіки очікують значного зниження цін в Україні на соняшникову олію "соціальних" сортів до кінця серпня.

Українські виробники не поспішали знижувати ціни на олію слідом за світовими тенденціями, повідомила пресслужба міністерства за результатами наради з представниками ринку рослинної олії та центральними органами виконавчої влади.

"Індекс продовольчих цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але натомість вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною", – йдеться в повідомленні.

Індекс ФАО потребує коригування, оскільки базується на п'яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.

"Разом із ключовими гравцями ринку сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику і дотримуватися високих стандартів соціально-відповідального бізнесу. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця місяця", – підкреслили в Мінекономіки.

Нагадаємо, що на початку року в Україні літр олії коштував у середньому 47,55 грн, за даними Держстату. У квітні вартість зросла до 58,05, у червні — до 64,95.