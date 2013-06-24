На проведення взаємозаліку для погашення боргів за тепло з бюджету вже надано 22 млрд грн. З них майже 7 млрд грн надійшло Харкову. Про це йшлося на слуханнях у парламентському Комітеті з питань енергетики та ЖКГ, присвячених питанням сталого проходження опалювального сезону.

Представники асоціації «Укртеплокомуненерго» скаржилися на неможливість коригування обсягів газу за фіксованою ціною для виробників тепла. Як приклад наводили торішній жовтень, коли через похолодання тепло вмикали раніше, ніж позаторік. Галузеве об’єднання вважає, що ще в червні було зрозуміло, що наданих у договорах з газопостачальної компанією «Нафтогаз Трейдинг» лімітів буде недостатньо. А нині у ТКЕ не вистачає коштів на оплату газу, що загрожує сталому проходженню опалювального сезону.

У відповідь заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська наголосила, що Україна нормально пройде цю зиму і підготується до наступної. «Як профільний заступник я абсолютно впевнена, що стало ми закінчимо цей опалювальний сезон і дуже сподіваюся, що так само, як і цього року, увійдемо в наступний», –– сказала вона.

Учасники слухань пояснили, що обсяги газу в договорах розраховували на базі фактичного споживання ТКЕ за останні три роки, тому мають об’єктивну базу. А спрогнозувати ще у червні, якою буде погода взимку, не під силу навіть Гідрометцентру.

Приміром, у листопаді підприємства теплокомуненерго істотно зекономили газ за фіксованою ціною 7420 грн за тис. куб. м та використовували його для бюджетної сфери і комерційних структур, де тарифи вищі. На думку Наталії Хоцянівської, проблеми є на окремих підприємствах, а не в усій галузі. Тому вона запропонувала збиратися у міністерстві та розбиратися у кожному конкретному випадку окремо за участю всіх зацікавлених сторін.

Заступниця міністра повідомила, що з майже 315 виробників тепла з використанням газу не змогли розрахуватися вчасно, тобто через 45 діб після завершення місяця постачання, лише 6 ТКЕ, які отримують газ від постачальника «останньою надії» (ПОН).

«Тоді, можливо, питання лежить у площині безвідповідальності, невчасного реагування, прийняття управлінських рішень або в окремих просто звичка не платити», –– наголосила Наталія Хоцянівська. Вона зауважила, що держава не погашатиме борги таких ТКЕ. Посадовець повідомила, що проблеми з оплатою на 1 лютого мали більш ніж 6 підприємств теплокомуненерго, що зараз перебувають на ПОН, але вони врегулювали питання боргів. На її думку, це завдання керівників підприємств та місцевих органів влади, які отримали достатній фінансовий ресурс. Як відомо, цього року місцеві бюджети отримають 4% податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) для збереження тарифів, або близько 11 млрд грн.

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ольга Бабій повідомила, що договір з «Нафтогаз Трейдинг» передбачає можливість коригування обсягів газу. За її словами, великі ТЕЦ, що регулює НКРЕКП, вирішили ці питання у листопаді та грудні. Вона повідомила, що окремі великі ТКЕ не оплачують не лише спожитий газ, а й електроенергію та вартість розподілу газу.

Представники Асоціації міст України наголосили на проблемах, що заважають комунальним виробникам тепла вчасно розраховуватися за газ. Це зростання цін на електроенергію, що з середини минулого року підвищилися майже вдвічі, скорочення надходжень до місцевих бюджетів, підвищення навантаження на них, приміром, на підвищення заробітної плати лікарям тощо.