Ухвалення Генеральною асамблеєю ООН рішення про підтримку резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих агресією рф, дає можливість країнам, в яких знаходяться заарештовані активи росії, почати роботи над міжнародним компенсаційним механізмом.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, інформує пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«Що для нас означає резолюція ООН: країни, в яких знаходяться заарештовані активи рф, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм укласти міжнародний Договір про притягнення рф до відповідальності та відшкодування завданих агресією росії збитків», - прокоментувала Мудра.

Вона відзначила, що «нарешті колосальна робота великої кількості фахівців отримала результат, який виборювала від початку війни».

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 14 листопада ухвалила проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною, яку розв’язала і досі веде росія проти України.