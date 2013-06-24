30 листопада Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко спільно з першим заступником Олександром Комарідою та заступниками Богданом Боруховським й Ігорем Кузіним провели зустріч з членами Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України (IICOIU). Про це повідомляє Урядовий портал.

Комісія з незалежних експертів була створена з мандатом провести всебічне розслідування й належне документування порушень прав людини та воєнних злочинів, скоєних рф внаслідок повномасштабної збройної агресії проти України.

Комісія вже представила на розгляд 77-ї Генеральної Асамблеї ООН доповідь про події в Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях у період їхньої окупації у лютому-березні 2022 р.

Під час зустрічі Віктор Ляшко наголосив на тому, що базове право кожної людини – це право на охорону здоров’я і медичну допомогу.

«Злочинні дії російської федерації порушили це право українців, як прямо, так і опосередковано протидіючи можливості наших громадян отримувати належну медичну допомогу, гарантовану державою. Українці, які опинилися на окупованих територіях, в зоні бойових дій наразі або позбавлені цього права, або мають обмежений доступ до медичних послуг. При цьому українці, які проживають на інших територіях, страждають від ракетних обстрілів, перебоїв зі зв’язком, через які можливі труднощі з викликом бригад екстреної медичної допомоги, стресу, пов’язаного з повномасштабною війною та щоденним відчуттям небезпеки», — зазначив Міністр.

Під час зустрічі обговорювалися питання масштабу шкоди, заподіяної російською федерацією медичній інфраструктурі України (на 29.11.2022 пошкоджено 1157 об’єктів), надання медичної, у тому числі й психологічної, допомоги українцям під час воєнного стану та особам, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства.

Міністр підкреслив, що наразі психологічну допомогу українці можуть отримати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. На час воєнного стану звернутися можна до будь-якого лікаря «первинки», незалежно від наявності декларації. Сімейний лікар проведе скринінг на наявність розладів психіки та поведінки і, за потреби, направить до психіатра.

Проконсультуватися у психіатра можна безоплатно і без направлення. Для цього потрібно звернутися у будь-який медичний заклад, який за договором з НСЗУ надає амбулаторну допомогу та має в штаті лікаря-психіатра.

Довідково

Комісію створено на один рік, вона має збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень та зловживань, включаючи їхній гендерний аспект, та систематично реєструвати і зберігати всю інформацію, документацію та докази, зокрема інтерв'ю, свідчення свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів. До неї входять: