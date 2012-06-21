У мерії Брюсселя збираються запровадити абонемент на відвідування музеїв за рекомендацією лікаря. Таку ініціативу висунула радниця з питань культури і туризму мера бельгійської столиці Дельфіна Хуба. В інтерв’ю газеті L’Echo вона згадала, що підсумки численних медичних досліджень засвідчили: споглядання творів мистецтва корисне для психічного й фізичного здоров’я.

Таку ініціативу вже втілено в канадській провінції Квебек, де систему спеціальних медичних абонементів запровадили 2018 року, уклавши спеціальну угоду між Музеєм образотворчих мистецтв у Монреалі та місцевою асоціацію лікарів. Згідно з угодою, лікар може видавати 50 рецептів на рік для відвідування музею пацієнтам, які, на їхню думку, потребують цілющого впливу мистецтва.

У мерії Брюсселя цю ініціативу оприлюднили за кілька днів після того, як бельгійський уряд затвердив програму, що дає змогу відвідувати психолога за вигідною ціною 11 євро за сесію. Зазвичай медичне страхування не покриває вартості візитів до психолога, і один такий сеанс може коштувати майже 50 євро. Проте, як з’ясувалося згодом, ця програма дешевої психологічної допомоги не знайшла підтримку серед фахівців і зовсім невелика кількість психологів погодилася брати у ній участь.

Скільки лікарів будуть готові видавати рецепти на відвідини музею, поки що не відомо. Не останнє й питання, скільки музеїв захочуть відмовитися від доходів без жодної компенсації. Середня вартість вхідного квитка у брюссельські музеї становить 12 євро.

Мерія планує втілити тримісячний пілотний проєкт медичних музейних абонементів, залучивши психіатричне відділення лікарні Бругманна у Брюсселі та п’ять муніципальних музеїв. Це Музей історії міста на центральній площі Гран-Пляс, Музей моди й мережив, Музей каналізації, музей, у якому зібрано всі костюми знакового пам’ятника Брюсселя, манекін піс, або пісяючого хлопчика, і Центр сучасного мистецтва.