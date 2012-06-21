У новоайдарському краєзнавчому музеї на Луганщині відкрито виставку «Збереження для нащадків колекції народного костюма Новоайдарщини». Понад два десятки років співробітники музею збирали колекцію з 28 унікальних костюмів народів і народностей, які жили останніми століттями у краї. Є серед них і лемківське вбрання, і одяг козачок. Більшість костюмів пошила майстриня із села Колядівка Ксенія Харченко-Лихачова ще на початку ХХ століття. Її майстерню представлено в окремому залі.
Загалом у районному музеї відтепер розміщено інтерактивні планшети, завдяки яким можна детальніше ознайомитися з історією створення одягу. Особливе враження на відвідувачів справляє зала з демонстраційним подіумом.
«Після того як місцеві жителі дізналися про цей проект, вони поповнили колекцію ще на вісім костюмів», — розповідає директор музею Анна Божкова. Ідеться про всеукраїнський проект «Музей відкрито на ремонт».
«За три роки ми побували в десятках музеїв. У нас було багато зустрічей, лекцій. Ми зрозуміли, що повинні показати старовинні вбрання по-сучасному, щоб це було цікаво молоді. Так встановити зв’язок між минулим і сучасністю», — підкреслює Анна Божкова.
Тепер глядачі мають нагоду ознайомитися з унікальною колекцією народних костюмів Новоайдарського району, створеною за участі працівників музею, архітектора Данила Галкіна і дизайнера Дани Брежнєвої.
для «Урядового кур’єра»