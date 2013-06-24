Міністерстві внутрішніх справ планують збільшити кількість спецгруп, які документують сексуальні злочини. Про це заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко повідомила у своєму інтерв'ю для Укрінформу, передає Урядовий портал.

Спецгрупи, які документують сексуальні злочини з 18 квітня працюють на Київщині, з 10 травня - на Сумщині, з 31 травня - на Чернігівщині.

«У планах є запуск аналогічних груп і на інших територіях, які будуть звільнятися від росіян. Наразі ми розглядаємо Миколаївську область, можливо, і Харківську область», - зазначила заступник Міністра.

Катерина Павліченко розповіла, що основна мета цих груп - це виявлення, документування сексуальних злочинів на деокупованих територіях і, що найважливіше, інформування потерпілих про можливість отримання ними комплексної допомоги.

На деокупованих територіях, групи спілкуються з мирним населенням і таким чином виявляють сексуальні злочини. Вони були створені з-поміж поліцейських, які раніше працювали з домашнім насильством, вони мають певні навички спілкування з потерпілими, і з дітьми у тому числі. До їх складу входять, зокрема, ювенальні поліцейські, слідчі, патрульні та обов'язково - психологи, тому що психолог у такому спілкуванні може вивести розмову у правильне русло.

Також заступник Міністра повідомила, що до поліції часто надходять інформація про вчинення сексуальних злочинів на територіях, які наразі захоплені росіянами.

«Усі ці випадки фіксуються. При цьому ми розуміємо, що якби був доступ до цих територій і можна було б проводити слідчо-оперативні дії, огляди, опитувати потерпілих і свідків, то доказова база була би більшою. Але такі злочини не мають строку давності. Усі ці злочини взагалі не мають мати місця у нашому житті у ХХІ столітті та демократичному суспільстві. І незалежно від того, коли вони будуть виявлені, - вони будуть зафіксовані і будуть розслідуватися», - підкреслила Катерина Павліченко.