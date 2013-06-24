Вчора Міністерство внутрішніх справ України презентувало мобільний застосунок, який дає можливість постраждалій особі викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка, не привертаючи увагу кривдника. Це додатковий та зручний спосіб для реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства. Також мобільний застосунок - це ресурс з корисною інформацією про види насильства, картою з всіма доступними сервісами поряд, і, звісно, кнопкою виклику поліції. Проект реалізовано за сприяння Посольства Великої Британії в Україні, Фонду ООН у галузі народонаселення та за участі Першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє Урядовий портал.

Застосунок уже працює, він доступний до звантаження у Google Play та App Store. Зазначимо, що програма інтегрована з інформаційно-комунікаційною системою «Інформаційний портал НПУ». Крім того, розробники зазначають що зовнішній вигляд і функціонал будуть змінюватись, адже це питання безпеки. Назва застосунку не розповсюджується публічно, щоб кривдник не зміг визначити його на телефоні жертви.

Під час презентації Перша леді Олена Зеленська підкреслила, що реалізація цього проєкту - це ще один крок, в боротьбі з домашнім і гендерно зумовленим насильством.

«Кажуть, що у важкі часи суспільні звички стають більш жорстокими. І ми навіть самі можемо не помітити, як стаємо терпимими до насильства, як стаємо менш чутливими до жорстокості. І це велика загроза нашій людяності, нам самим. Насильству і жорстокості не може бути ніяких виправдань, ні за яких умов. Україна зараз бореться не тільки за свою свободу, не тільки за право жити на своїй землі, ми боремося з агресором і за людяність. Для того, щоб залишатися людьми», - сказала Олена Зеленська.

Домашнє насильство нікуди не зникло, більш того в МВС очікують на збільшення кількості випадків в майбутньому. З початку повномасштабного вторгнення в НПУ зареєструвала понад 58 тис. повідомлень про домашнє насильство. Це більш ніж у два рази менше ніж минулого року. 18 226 кривдників поставлені на облік. А за результатами опитування, проведеного Фондом Народонаселення ООН серед цільових груп - 56% опитаних відчувають, що кількість випадків такого насильства останнім часом зросла.

У своєму виступі Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що сьогодні війна несе загрозу зростання випадків насильства у майбутньому. Тому зараз, МВС має надати всі інструменти та підтримки, щоб захистити найбільш вразливі категорії громадян. Міністр висловив стурбованість, що в суспільстві лунає хибна думка, що домашнє насильство - звичне явище і говорити та реагувати на нього зараз не на часі і нібито цю проблему можна вирішити й після перемоги.

«Будь-яке насильство, а домашнє насамперед - недопустимі у цивілізованій країні. Тож запуск застосунку, коли постраждала від насильства жінка може непомітно та оперативно викликати поліцію, системна робота правоохоронців з правозахисними організаціями та фокус на громадській безпеці - допоможе багатьом українським родинам здолати виклики та зміцніти у своїх родинних стосунках», - зазначив Денис Монастирський.

Розповідаючи про функціонал, заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, яка безпосередньо займалася реалізацією проекту зі створення застосунку, пояснила основні принципи його роботи.

«Розуміючи, що дзвінок на 102 може стати додатковим тригером для кривдника. Ми прагнемо максимально убезпечити постраждалу, зробити допомогу доступною. Для когось наш застосунок, можливо, стане тим самим «рятівним кругом». Його основна мета – надати постраждалим, найчастіше жінкам, можливість звернутися за допомогою без дзвінка на 102, без необхідності говорити вголос з оператором, без необхідності шукати інформацію в інтернеті. Безпечно і швидко», — розповіла Катерина Павліченко.

Презентований застосунок «закамуфльований» під звичайний (не виглядає, як застосунок для виклику поліції, та не викликає підозр в аб'юзера). Основні функції застосунку стають видимі тільки тим, хто потребує допомоги поліції. Така концепція робить його непримітним для кривдника, що дозволяє постраждалій без остраху встановити та використовувати його у своєму телефоні.