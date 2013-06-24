В Україні із 1 вересня 17 «вихователів безпеки», тобто, - спеціалістів із безпеки у освітньому середовищі, - почнуть навчання у 9 областях нашої держави, серед яких – Дніпропетровська, Київська, Запорізька і Кіровоградська.

Про це у Фейсбуці поінформувала заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, передає Укрінформ.

«Уже закінчили навчання 17 спеціалістів з безпеки у освітньому середовищі, і вже 1 вересня вони приступлять до своєї роботи. Серед них є 1 громада міста, інші – це сільські і селищні тергромади з 9 областей нашої країни. Це – Дніпропетровська, Київська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області», - уточнила Павліченко.

Говорячи про цю групу спеціалістів, вона зазначила, що цього разу вийшло так, що чоловіків у цій підготовленій групі було більше. «Щодо наступного разу – побачимо. У нас немає обмежень відносно статі, це може бути як жінка, так і чоловік», - заявила заступниця очільника МВС.

Заступниця міністра нагадала, що спеціалісти із безпеки у освітньому середовищі – це проєкт, який МВС запускало разом із МОН та з ЮНІСЕФ.

За її словами, насправді ще багато інших різних інституцій і відомств долучалися до напрацювання цього проєкту - у складі відповідної робочої групи, яка працювала приблизно рік над тим, щоб напрацювати цей проєкт максимально корисним.

Чиновниця поінформувала, що метою цього проєкту є запобігання, раннє виявлення і припинення та, зокрема, усунення негативних явищ і шкідливих наслідків щодо безпеки учнів.

У тому числі Павліченко заявила, що люди, про яких йде мова, які пройшли відповідне навчання, - вони вже мали певний досвід і працювали з дітьми.

«І ми, якщо можна сказати, надали їм додаткові інструменти, посилили їх і актуалізували ті знання, які їм потрібні будуть у територіальних громадах», - уточнила вона.

За її інформацією, ця діяльність - не волонтерська, а оплачувана робота, і надалі тергромади оплачуватимуть зарплату для таких спеціалістів.

«Але, разом з тим, ми опрацьовуємо питання залучення додаткових ресурсів для того, щоб цей проєкт підтримувати і впроваджувати у інших тергромадах», - заявила Павліченко.

Серед іншого, посадовець зазначила, що навчання цих спеціалістів з безпеки відбувалося у офлайн-форматі упродовж 2 тижнів – на базі Національної академії внутрішніх справ.

За її даними, ці «вихователі безпеки» упродовж цих 2 тижнів навчання у НАВС опановували різні знання, вміння і навички тощо, які включають різні сфери життя дитини.

Зокрема, мова йде про аспекти адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення, вчинені дітьми та щодо дітей, про безпеку дорожнього руху, домедичну підготовку, психологічні аспекти поведінки дитини, організацію та планування заходів у кризових ситуаціях, пожежну безпеку, евакуацію, цивільний захист в умовах воєнного стану, і про поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами тощо.

До навчання цих осіб, за словами заступниці глави МВС, залучалися і науково-педагогічний склад НАВС, і практичні працівники, тобто, поліцейські й рятувальники.

«Це - перший етап навчання, він був очний. Наразі вони (ці фахівці – ред.) поїдуть у тергромади, і там також будуть продовжувати своє навчання - онлайн, вже безпосередньо на місцях, де вони будуть працювати, і разом будуть навчатися - вже більш таким практичним завданням, з залученням поліцейських і рятувальників», - сказала Павліченко.

Окрім того, за її словами, МВС уже незабаром разом з Нацполіцією і ДСНС розпочнуть набір другої групи фахівців у рамках цього проєкту.

«І, відповідно, всі охочі, перш за все – тергромади, які виявлять бажання долучитися до цього проєкту, зможуть взяти участь у другому етапі відбору таких спеціалістів. Тобто, перш за все, потрібно, щоб тергромада на це зголосилася, а потім у цій територіальній громаді буде відбуватися конкурс на зайняття такої вакантної посади», - сказала Павліченко.

Питання щодо того, де буде відбуватися навчання цієї другої групи осіб, ще опрацьовується у робочій групі, - можливо, що це буде не у Києві, а у іншому регіоні України, уточнила вона.

Як повідомлялося, 27 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перші 17 спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі розпочинають свою роботу в школах.