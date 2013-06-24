Обмін думками, інформацією та пропозиціями подальшої співпраці відбувся у рамках робочої зустрічі створеного Офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через МВС під головуванням радника Міністра внутрішніх справ Єгора Бодрова. Про це повідомляє Урядовий портал.

На початку наради керівник Офісу визначив засади та напрями роботи, а також обґрунтував необхідність залучення кожної служби, що увійшла до робочої групи.

«До складу нашої групи входять представники різних служб, підрозділів, зокрема, прикордонної, юстиції, фінустанов, правоохоронці, судді. Адже для ефективності роботи важливо мати обмін досвідом з різними структурами, оскільки виявити активи резидентів чи громадян іншої держави складно і ще складніше довести зв’язок цих активів із відповідними особами», – повідомив Єгор Бодров.

Як зазначила заступник керівника Офісу народний депутат України Галина Янченко, яка є автором законопроекту щодо введення санкцій стосовно громадян рф, оптимізація роботи за цим напрямом потрібна, оскільки допоможе не тільки встановити зв’язок з російськими бенефіціарами, а й зібрати доказову базу для подальшого арешту та конфіскації прихованих активів.

«Для роботи у даному напрямку важливі усі механізми та дії. Наприклад, у травні нами був створений спеціальний чат-бот @RuAssetsBot, куди будь-хто може надіслати інформацію щодо активів підсанкційних росіян. Завдяки отриманій звідти інформації нам вдалося виявити у Житомирській області юридичну особу, власником якої є білоруське комунальне підприємство», – розповіла Галина Янченко.