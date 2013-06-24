Радник глави МВС Вадим Денисенко, говорячи про народного депутата Віктора Медведчука, зазначив, що той цього разу «нікуди не дінеться».

Про це радник міністра внутрішніх справ заявив в ефірі українських телеканалів, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про те, чи надійно він схований, – так, нікуди він не дінеться, цього разу йому не вдасться втекти, а минулого разу, я хотів би нагадати, йому вдалося втекти через те, що за певний час до вторгнення рф суддя зняв з нього браслет», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо інформації від глави СБУ Івана Баканова про те, що ранішеМедведчука нібито супроводжували якісь українські правоохоронці, після того, як він втік, Денисенко сказав, що він не має якоїсь іншої інформації, окрім тієї, яку раніше щодо цього видала СБУ.

Говорячи про те, що раніше одна з адвокатів Медведчука розповідала, що нардепу нібито надходили погрози, зокрема його життю, і що його перемістили в інше місце, і що вона перебувала на зв’язку з правоохоронними органами, радник глави МВС уточнив, що це була абсолютна неправда – що ніхто нікому не повідомляв, де перебуває Медведчук.

Як повідомлялося, 27 лютого стало відомо, що народний депутат Віктор Медведчук (парламентська фракція «Опозиційна платформа – За життя»), підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту.

12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, його було затримано.

Президент Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених росією українських військових.

Речник президента росії Дмитро Пєсков, коментуючи можливість обміну Медведчука, який є кумом володимира путіна, заявив, що той не є громадянином росії, а є іноземним політичним діячем. Водночас Пєсков сказав, що росія, «безперечно, слідкуватиме за долею Медведчука».