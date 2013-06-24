Посла Франції в Туреччині Ерве Магро викликали до Міністерства закордонних справ через «чорну пропаганду» проти Туреччини на тлі протестів у Парижі.

Про це повідомляє TRT Haberіз посиланням на джерела у МЗС, передає Укрінформ.

«Посла Франції в Анкарі викликали до Міністерства закордонних справ і висловили занепокоєння та реакцію на чорну пропаганду, розгорнуту проти Туреччини на вулицях Франції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що французькому послу висловили незадоволення чорною пропагандою, яка "розгорнута колами PKK/PYD/YPG проти Туреччини із залученням французьких урядовців і деяких політиків".

«Послу Магро було передано послання, що уряду Франції та громадськості слід правильно проаналізувати акти насильства, вчинені терористичною організацією на вулицях Парижа. А також очікування щодо того, що Франція не дозволить терористичній організації просувати свій підступний план, діючи розсудливо перед обличчям вищезгаданої події», - зазначається у публікації.

Як повідомлялося, 23 грудня чоловік з вогнепальною зброєю атакував у 10 окрузі Парижа групу курдів, внаслідок чого троє людей були вбиті і ще троє дістали поранення. Стрільця затримали, згодом його перевели до психіатричної лікарні.

У Парижі в суботу сталися сутички між поліцією та демонстрантами, які зібралися на площі Республіки, аби вшанувати вбитих і поранених біля курдського культурного центру.