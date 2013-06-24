У Національному банку України прогнозують, що номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%. У травні падіння заробітних плат у приватному секторі вже становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звітіза липень 2022 року, підготовленому НБУ.

«Загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%. Надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень», - йдеться в повідомленні.

В НБУ додали, що свого часу підприємства намагалися виплачувати зарплату, а окремі з них робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо діяльність підприємства була зупинена. Однак, із продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не в змозі сплачувати довоєнну зарплатню.

«Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю. Утім, навіть вони оптимізують видатки на персонал. Серед малого та середнього бізнесу стійкості менше, тож звільнень та зниження зарплат більше», - додали в Нацбанку.

Як повідомлялося, за прогнозами Нацбанку, у 2022 році інфляція сягне 31%, а ВВП скоротиться на третину. У наступному році очікується повернення економіки до зростання, а інфляційної динаміки – до зниження.