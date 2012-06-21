Державне підприємство «Шепетівський ремонтний завод», що входить до ДК «Укроборонпром», розпочинає серійне виробництво передових високоточних реактивних систем залпового вогню «Верба» й пускової установки для комплексу «Вільха». Як повідомляє прес-служба концерну, перші штатні підрозділи Збройних сил, оснащені новими системами, буде сформовано вже цього року. Боєкомплект «Верби» — 40 122 мм реактивних снарядів, здатних знищувати цілі на відстані до 40 км, перезаряджання повного пакета займає лише 10 хвилин. Екіпаж може здійснювати перезаряджання в автоматичному режимі з кабіни.
«Вільха» має спецсистему наведення з можливістю коригування траєкторії в польоті. Є змога під час залпу наводити всі 12 ракет калібром 300 мм на різні цілі. Це абсолютно новий рівень бойової ефективності — ураження об’єктів у широкому секторі обстрілу та глибині оборони супротивника за мінімальний час. Завдяки роботі заводу армія має самохідні 122 мм «Акації», 122 мм «Гради», 152 мм «Гвоздики», 203 мм «Піони», 220 мм «Урагани», 300 мм «Смерчі».