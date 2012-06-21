Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Фахівці NASA кілька днів розмірковували над новою марсіанською загадкою. Минулого тижня марсохід Perseverance спробував добути свій перший зразок породи, але, закінчивши операцію, виявив, що пробірка для збору зразків залишилася порожньою. Тепер вчені стверджують, що зрозуміли, в чому там справа: причина в самому камені.

У NASA вивчили всі дані і уважно оглянули місце буріння, щоб зрозуміти, що ж сталося. На зображеннях місця біля свердловини спостерігається порошкоподібна порода, яка могла просто розсипатися. «Схоже, що ця порода опинилася недостатньо міцною для основи керна, – заявила Луїза Джандура, головний спеціаліст з відбору проб та їх зберігання. – Матеріал з отриманого керна, ймовірно, або залишився на дні свердловини, або знаходиться в купі вийнятої при бурінні породи, або тут якась комбінація того й іншого».

У Perseverance є 43 пробірки, тому втрата одного зразка не стане серйозним ударом для місії. Тепер марсохід вирушить до іншого місця відбору проб, де знову спробує випробувати свою бурову установку, щоб в майбутньому відправити зразки на Землю. Марсохід збирає проби ґрунту в титанові трубки. Ці проби потім забере на Землю інший апарат, який запустять до Марса в 2026 році. Тепер вирішено підшукати більш надійний для відбору проб зразок. Сам процес буріння у Perseverance проходить нормально.